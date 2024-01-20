وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلتقي شباب مركز إبداع مصر الرقمية بأسوان

الوزير : نستهدف تدريب ٤٠٠ ألف شاب وفتاة خلال عام ٢٠٢٤.. والانتهاء من إنشاء منصة للمهنيين المستقلين قريبا للتسهيل عليهم فى التعامل مع الجهات المصرفية والحكومية

فى أعقاب زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء لمركز إبداع مصر الرقمية أسوان صباح اليوم، التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجموعة من الشباب من رواد الأعمال والمهنيين المستقلين والمتدربين وخريجى برامج ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمركز.

وعقب الزيارة؛ أعرب الدكتور عمرو طلعت، عن فخره بقصص نجاح الشباب من خريجى برامج ومبادرات الوزارة المقدمة من خلال مركز ابداع مصر الرقمية بأسوان، والتى تم استعراضها وتسليط الضوء عليها خلال زيارة رئيس الوزراء للمركز.

وأكد الدكتور عمرو طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إطلاق برامج للتدريب من أجل التوظيف حيث تعمل على تطوير برامجها التدريبية من حين إلى اخر لمواكبة أحدث تطورات التدريب وسوق العمل العالمى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز القدرات التنافسية للشباب المصرى فى سوق العمل العالمى فى هذه المجالات والتى من بينها الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى مع العمل بالتوازى على توسيع القاعدة التدريبية.

وأشار الى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف تدريب ٤٠٠ ألف شاب خلال العام المالى الحالى من خلال العديد من البرامج التدريبية والمبادرات التى يتم إتاحتها بشكل مستمر ومن بينها دورات تدريبية عن بُعد؛ موضحا أن مبادرة رواد مصر الرقمية متاحة لجميع الطلاب والخريجين للالتحاق بها بدون الارتباط بتخصصهم الجامعى، مضيفا أن خريج هذه المبادرة سيحصل على شهادة من الوزارة أنه مؤهل لوظيفة فى احدى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيتم العمل على تطوير مهاراته فى هذه الوظيفة، مشيرا إلى أنه يمكن للشباب من خلال منصة "مهارة تك" اختيار المجال الذين يرغبون فى تطوير مهاراتهم فيه ومن ثم الالتحاق بوظيفة فى هذا المجال.

وردا على أسئلة الشباب، أوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعمل على تخصيص مكان فى محافظة أسوان لعمل المهنيين المستقلين؛ وتزويده بإنترنت فائق السرعة.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستقوم بإطلاق منصة للمهنيين المستقلين قريبا والتى ستتيح وجود كيان لهم للتسهيل عليهم فى التعامل مع الجهات المصرفية والحكومية مع وجود برامج وأدوات تكنولوجية تساعدهم فى مجال عملهم؛ موضحا أن الوزارة ستعمل على تنظيم ملتقى للتوظيف قريبا لمساعدة الشباب على ايجاد وظائف فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أنشأت مركز إبداع مصر الرقمية أسوان فى إطار خطة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة المحافظات لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى وريادة الأعمال. حيث بلغ عدد مراكز إبداع مصر الرقمية حتى الآن نحو 20 مركزا ومن المقرر الوصول إلى 26 مركزا مع نهاية 2024



حضر اللقاء المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور حسام عثمان مستشار الوزير للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب، والمهندسة هدى دحروج مستشار الوزير للتنمية المجتمعية الرقمية.