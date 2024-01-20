6 مزارات لا تفوتك في الإسكندرية هذه الأيام.. تعرف عليها| (صور)

رغم أن الإسكندرية ليست الوجهة الأفضل في فصل الشتاء، فهي المفضلة لدى الكثير في فصل الصيف، لكن هناك 6 أماكن لا يفوتك زيارتها والاستمتاع بها في إجازة نصف العام.

توجد في الإسكندرية العديد من الأماكن الأثرية بجانب بحرها وإطلالتها المميزة التي تجذب محبي البحر والطبيعية والطقس الأوروبي التي تشتهر به في فصل الشتاء.

1.مكتبة الإسكندرية

من أبرز الأماكن السياحية التي تنظم جولات ترفيهية وتعليمية سواء لزوارها من داخل مصر أو خارجها، مكتبة الإسكندرية، والتي تشتهر بوجود أندر أنواع الكتب والمشاريع الرقمية الخاصة والتي تعرض المخططات والتحف بداخلها.

تنظم المكتبة بروعة تصميمها جولات إرشادية يومياً خلال إجازة نصف العام، تستغرق حوالى ساعة ونصف، كما يمكن للاطفال ممارسة أنشطة يومية من سن الرابعة، فى المواعيد التالية، الجولة الأولى: 11.00 صباحًا، الجولة الثانية: 1.00 ظهرًا، على أن يكون الحضور بالأولوية نظرًا لمحدودية العدد ويلزم وجود تذكرة المكتبة.

2. المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

المتحف تم تطويره بعد إغلاقه لمدة 17 عام، حيث أشتمل المتحف قديماً على 11 قاعة في عام 1984م، ليتم توسعة المتحف ليصل عدد غرف إلى 27 قاعة، بالإضافة إلى وجود حديقة متحفية، يوجد بها عواميد وتمثال خاص بالحضارة المصرية.

تتضمن القاعات داخل المتحف قاعة الإسكندر الأكبر، وقاعة كليوباترا ومارك انطونيوس، وقاعة أباطرة القرن الذهبي، وقاعة الفلاسفة، وقاعة النشاط الصناعي والتجاري في العصر الروماني، وفاترينات العُملات وتماثيل الفن السكندري، والتوابيت الرخامية.

وتظل أبواب المتحف مفتوحة للزوار حتي تمام الساعة الخامسة مساءاً، واستمرار الجولات مع وجود مجموعة مميزة من المرشدين للزوار الأجانب والمصريين، للتعرف على تاريخ الإسكندرية منذ عصور قبل الميلاد.

3. منطقة قلعة قايتباى ومتحف الأحياء المائية

تعتبر قلعة قيتباي من الأماكن الأثرية التي تتميز بها الإسكندرية فهي مزار سياحي تقع في منطقة بحري، وشيدت بعد انهيار منارة الإسكندرية القديمة بسبب الزلزال المدمر التي تعرضت له سنة 702 هـ، في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وحيث بدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى بناءها عام 882هـ وأنتهي سنة 884هـ.

في نفس نظاق القلعة نرى متحف الأحياء المائية الذي يشتهر بوجود عدد كبير من أغرب الأحياء المائية وأندرها، سواء التي تتواجد في البحر المتوسط والأحمر، وحتى الأسماك النيلية، وهو كمتحف صغير ومعرض تثقيفي وعلمي.

4. متحف المجوهرات

متحف المجوهرات وهو من أفضل 15 متحف على مستوى الجمهورية، والذي افتتح قريباً، يحتوي على أكثر من 1064 قطعة مجوهرات، وتعود إلى قصر النبيلة فاطمة حيدر فاضل إحدى نبيلات الاسرة المالكة.

وهي تحف نادرة منذ عصر محمد على باشا، وحتى نهاية حكم الملك فاروق أخر ملوك مصر، ويوجد أبرز التحف الذهبية والشهيرة، وهي "علبة نشوق" بيضاوية الشكل من الذهب ومرصعة بالماس، ويتوسط الغطاء اسم "محمد على"، مثبت عليها من الخلف نموذج لكوبرى قصر النيل من الذهب.

يوجد أنواع نادرة من تاجات التي كانت ترتديها ملكات مصر عبر العصور الزمنية المختلفة ومنها تاج الأميرة شويكار الزوجة الأولى للملك فؤاد ، وهو تاج من البلاتين المرصع بـ2159 ماسة ومجموعة من حبات اللؤلؤ.

5. حديقة الحيوان وأنطونيادس

من أبرز الحدائق التي تشتهر بها الإسكندرية حديقة أنطونيادس والتي افتتحت مؤخراً بعد تطويرها بشكل كبير وإضافة خدمات جعلتها واحدة من أجمل المتنزهات داخل المحافظة.

حيث تشهد إقبال كثيف عليها بشكل يومي، سواء من زوار المحافظة أو من سكانها بشكل يومي، تشتهر الحديقة بوجود أندر أنواع النباتات والأشجار، وتماثيل أبرزها فينوس إله الجمال، و"كريستوفر كولومبس" وهو عالم شهير، وتمثال "فاسكو دى جاما" و"ماجلان".

أما عن حديقة الحيوان فهي تقع في منطقة الحضرة، وهي ثاني أكبر حديقة حيوان في الجمهورية تمتد على مساحة 24 فدانا، وبها برج عال لمشاهدة الحديثة من أعلى، ومتحف طبيعي يضم مجموعة من الحيوانات المميزة.

6. حديقة المنتزة والمعمورة

حديقة المتنزة من أشهر وأبرز الحدائق والتي تقع في أقصى شرق مدينة الإسكندرية، وهي حدائق ملكية شهيرة، تمتد على مساحة 300 فدان، يوجد بها قصر المنتزة وهي واحد من قصور العائلة المالكة، ويتوسطها نباتات وأشجار نادرة لا يوجد بها في أي حديقة أخرى.

حديقة المعمورة بشواطئها المميزة والخاصة التي يكثر فيها تواجد السياح في فصل الصيف، كما أن بها مدينة ملاهي شهيرة، بها ألعاب مثيرة تجذب جميع سكان الإسكندرية والزوار لخوض تجربة ومغامرة جديدة.