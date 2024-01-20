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السبت 20 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يوجه بالتحقيق مع الأطباء المتغيبين عن العمل بمستشفى بني سويف التخصصي (صور)

وينتقد عدم التزام الأطباء بالزي الرسمي للعمل داخل المستشفيات

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة ببنى سويف
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى بني سويف التخصصي، ضمن زيارته الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، بني سويف) لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والوقوف على التحديات والمشكلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد جهاز الأشعة المقطعية المتنقلة، لتقديم الخدمة البديلة، نظرًا لتعطل الجهاز المتواجد داخل المستشفى عن العمل.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير انتقد تواجد عدد كبير من أطباء المستشفى، غير مرتدين للزي الرسمي للعمل «البالطو» مؤكدًا لهم أن الزي هو الواجهة الأولى التي يتعرف من خلالها المريض، على الفريق الطبي بالمستشفى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بالتحقيق في تغيب عدد من رؤساء الأقسام، وعدم وجود جدول معلن لعمل الفرق الطبية، كما راجع الوزير مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، ومدى كفاءة عمل الأجهزة بالمستشفى، والتي تؤدي أعطالها المتكررة، إلى التأثير على الخدمة المقدمة للمرضى.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، تفقد خلال زيارته الميدانية المفاجئة، اليوم، مستشفى حلوان العام بمحافظة القاهرة، ومستشفى العياط المركزي، ووحدة الرعاية الصحية الأولية بقرية العطف في محافظة الجيزة، بالإضافة إلى مستشفيي بني سويف للتأمين الصحي، وبني سويف التخصصي، بمحافظة بني سويف.

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الأشعة المقطعية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الرعاية الصحية المستلزمات الطبية بمحافظة بني سويف جهاز الأشعة المقطعية متابعة سير العمل مستشفى حلوان العام مستشفى بني سويف التخصصي مستلزمات الطبية مستشفى العياط المركزي مستشفي العياط وزارة الصحة والسك