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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: شباب الصعيد حريصون على التدريب بالوظائف الجديدة في الاتصالات

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة نفذت مشروعات خدمية وتنموية من خلال مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير محافظة أسوان.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي من أسوان، اليوم، أن مبادرة حياة كريمة نفذت مشروعات كثيرة في محافظات مصر، لافتًا إلى أن شباب الصعيد حريصون على التدريب بالوظائف الجديدة خاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستطاعوا الحصول على وظائف بشركات عالمية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه أحد نماذج الوحدات السكنية بعمارات «سكن كريم» بقرية «فارس» في مركز كوم أمبو ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة.

مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مبادرة حياة كريمة حياة كريمة