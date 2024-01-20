عقب تكريمه بموسم الرياض.. عمر بطيشة: أحلى فرحة تأتى متأخرة وسعادتى لا توصف بتكريم "الشرنوبي"

أعرب الإذاعى القدير عمر بطيشة عن سعادة بتكريمه في موسم الرياض بليلة تكريم رفيق المشوار صلاح الشرنوب، موجها الشكر للمملكة العربية السعودية شعبا وقيادة ولمعالي المستشار تركي آل الشيخ واصفا تكريمه بالفرحه التي تأتي متأخره وبعد طول انتظار ومشوار عناء طويل، وان التكريم يشجع رموز الفن على مواصلة الابداع والعطاء.

وقال بطيشة فى تصرح خاص للبوابة نيوز، شكرا للمملكه العربيه السعوديه شعبا وقيادة وشكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ الذي يكرم رموز الفن المصري والعربي وهذا التكريم يجدد قدراتهم على العطاء ويكرمهم تكريما يجعلهم يواصلون مسيرة الابداع وكانت ليله جميله جدا ومشاعر الشعب السعودي نفسه مشاعر دافئه واستقبلونى بحرارة وكانت مشكلتي اننى لم استطع ان اوفى طلبات الحاضرين بالنسبة للتصوير معهم امام المسرح في الحفله، واتضح الحمد لله ان المعجبين والمعجبات بالفن المصري بالسعوديه عددهم كبير ولا يمكن احصائهم.

وتابع، كما شعرت بالسعاده بفرحه صلاح الشرنوبي لتكريمه بهذا المشوار حيث قال انه ولد من جديد وهذه حقيقة فالتكريم الذى رأيناه فى هذه الليلة شعور جميل وبالفعل تم تكريمنا من قبل فى مناسبات عديدة لكن هذا التكريم له معنى خاص وطابع خاص ان ياتي من خارج مصر ومن شعب صديق عريق هو الشعب السعودي.

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