ads
الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الخارجية الأمريكية: واشنطن علقت شحنة أسلحة لإسرائيل ونراجع شحنات أخرى

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن علقت شحنة أسلحة إلى الجانب الإسرائيلي وتقوم حاليا بمراجعة شحنات أخرى، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكدت الخارجية الأمريكية، على ضرورة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لدخول المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود.

وزارة الخارجية الأمريكية القاهرة الاخبارية