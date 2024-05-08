الخارجية الأمريكية: واشنطن علقت شحنة أسلحة لإسرائيل ونراجع شحنات أخرى

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن علقت شحنة أسلحة إلى الجانب الإسرائيلي وتقوم حاليا بمراجعة شحنات أخرى، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الخارجية الأمريكية، على ضرورة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لدخول المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود.