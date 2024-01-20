كأس أفريقيا 2023.. صراع "أهلاوي" بين معلول وديانج في موقعة النسور

يخوض منتخب تونس مواجهة قوية ومصيرية ضد منتخب مالي في العاشرة مسساء اليوم السبت على ملعب كورهوجو في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023

وتلقى منتخب تونس بقيادة المدير الفني جلال القادري ونجم الأهلي علي معلول هزيمة مفاجئة من ناميبيا في الجولة الأولى بهدف وأصبح لا بديل أمام نسور قرطاج سوى الفوز للحفاظ على حظوظهم في التأهل للدور التالي من البطولة.

في المقابل يخطط منتخب مالي بقيادة أليو ديانج نجم الأهلي لمواصلة الانتصارات وحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 بعد الفوز في الجولة الأولى على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد .

وشارك على معلول وأليو ديانج في أول مواجهتين لمنتخبي تونس ومالي في البطولة الأفريقية، ضمن المجموعة الخامسة وسيكون الصراع بينهما في مباراة اليوم بين نسور قرطاج ونسور مالي في صراع أهلاوي من أجل تحقيق الفوز .



وبعد نهاية مباريات الجولة الأولى في المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا جاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- منتخب مالي- 3 نقاط.

2- منتخب ناميبيا- 3 نقاط.

3- منتخب جنوب أفريقيا- دون نقاتط

4- منتخب تونس- دون نقاط