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الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج

مستشفيات جامعة سوهاج
مستشفيات جامعة سوهاج
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اصيب 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج.

وفي السياق ذاته صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان المصابين بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج، والذي كان متجها إلى أسيوط جميعهم بصحه جيدة وحالاتهم مستقرة.

ووجه النعماني بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين الذين يتلقون علاجهم بالمستشفي الجامعي القديم حتى تماثلهم للشفاء، مؤكدا متابعته أولا بأول لحالة المصابين، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للحالات المصابة، متمنياََ الشفاء العاجل لهم.

وقال الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ان المستشفي الجامعي القديم استقبل منذ قليل  عدد 14 مصاب، مضيفًا ان الحالات  المصابة تنوعت ما بين كدمات وجروح متفرقه بالجسم، وبعض الحالات الاخري اشتباه كسور.

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