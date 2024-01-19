وزير إسرائيلي معترفا بالفشل: "لا يمكن إعادة الرهائن دون اتفاق مع حماس"

يعتقد وزير حكومة الحرب الإسرائيلية جادي أيزنكوت، أن إسرائيل لن تكون قادرة على إعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس بالوسائل العسكرية، مؤكدا إن إطلاق سراحهم سيكون عن طريق التفاوض مع حماس، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية اليوم الجمعة.

وقال أيزنكوت، في تصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، "أعتقد أننا بحاجة إلى قول ذلك بشجاعة، أنه لا يمكننا إعادة الرهائن الآن إلا إذا تم ذلك عن طريق صفقة،" مشددا إن أولئك الذين يقترحون خلاف ذلك "يبيعون الأكاذيب."

وأضاف أيضا إن اتفاق لتأمين الإفراج عن الرهائن سيشمل على الأرجح وقف أطول لإطلاق النار من السابق في أواخر نوفمبر 2023.

وأوضح: "كان هناك وقف قصير لإطلاق النار لمدة أسبوع ونصف، لذلك سيكون هناك وقف لإطلاق النار ثلاث إلى أربع مرات أطول،" متابعا: "لا تزال أهداف الحرب سارية، هكذا أراها."

كما انتقد أيزنكوت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، قائلا إن أولئك الذين يزعمون أن حماس هزمت بالكامل في شمال غزة "لا يقولون الحقيقة."