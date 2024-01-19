صور.. تشييع جثمان عامل تخلصت منه نجلته بمعاونة خطيبها فى الدقهلية

شيع المئات من أهالى قرية أبو دشيشة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم جثمان عامل تخلصت منه نجلته بمعاونة خطيبها بعد أن أوهمه المتهم الثاني بتعطل مركبة التوك توك التي يعمل عليها وقيامه بالتخلص منه طعنا بسكين وإلقاء جثمانه بجانب ترعة .

خرج الجثمان من المسجد الكبير بأبو دشيشة وسط تعالي صرخات والدة الضحية والأهالي حزنا على فراق المتوفى وتخلص نجلته الوحيدة منه.

وانتهى الطب الشرعي من تشريح جثمان المتوفى"أشرف.ا.ع"،48 عاما،بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وأمرت النيابة العامة بتسليم الجثمان لذويه والتصريح بالدفن.



كان ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس قد القوا القبض على كلا من "منة.أ"،16عاما، وخطيبها "محمد .أزم."،20عاما، سائق توك توك بعد قيامهم بالتخلص من والد الأولى، ويعمل فني تصليح أجهزة كهربائية وتركيب دش، بعد أن طلب المتهم الثاني من الضحية سرعة إتمام زواجهما إلا أن الأخير رفض، وأصر على الانتظار لمدة 3 سنوات حتى تتم نجلته المتهمة السن القانوني، لكونها قاصر.

واتفق المتهم مع مع خطيبته على استدراج والدها خارج المنزل، واتصل به وطلب منه الحضور لمساعدته بعدما تعطلت به دراجته النارية على الطريق، وحين وصوله سدد له 4 طعنات حتى تأكد من وفاته.

حضرت المتهمة نجلة الضحية الى مكان الجريمة وبحوزتها "ملاية وحبل بلاستيك وقامت بربط والدها ولفه ثم اشتركت مع خطيبها بإلقاء جثمانه على شاطئ أحدى المصارف المائية"بحر أبو دشيشة"، وادعت اختفائه منذ مساء الأربعاء الماضي، ثم عادت وأكدت أن والدها تواصل معها وأبلغها بقيامه بتركيب دش لدى احد الزبائن ،لتنهار وتعترف بتفاصيل ارتكاب جريمتها.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من أهالي قرية أبو دشيشة اتابع المركز بالعثور على جثمان أحد الأهالي بالقرية مقتولا وملقى بجانب بحر أبو دشيشة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث وبالفحص تبين وجود جثمان "أشرف.ا.ع،48 عاما، فني تصليح الكترونيات ومقيم ذات القرية.

كلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية بقيادة العقيد دكتور شريف أبوشعيشع، رئيس الفرع وضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام، وتوصلت التحريات الى تخلص نجلة المجني عليه وتدعى "منة"،16 عاما، من والدها بمعاونة خطيبها "محمد.أ.هـ"،18 عاما، وإلقاء جثمانه بجانب الترعة.

تشييع جثمان أب قتل على يد نجلته فى الدقهلية

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