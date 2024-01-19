قاتلة والدها بمساعدة خطيبها بالدقهلية تكشف سبب ارتكابها الجريمة

أدلت منة أشرف السعيد ذات الـ15 عاما والمتهمة بالتخلص من والدها بالإتفاق مع خطيبها ويدعى محمد . أ. م 18 عاما بقرية أبو دشيشة التابعة لمركز بلقاس فى محافظة الدقهلية بمحافظة الدقهلية باعترافات تفصيلية حول سبب ارتكابها الواقعة وطريقة تنفيذها .

وأكدت المتهمة في اعترافاتها أن والدها يعمل فني إصلاح إلكترونيات وقد توفيت والدتها قبل سنوات وتزوج والدها من سيدة أخرى وبعدها انفصلا ورغم أنها الابنة الوحيدة لوالدها إلا أنه كان قاسيا عليها ودائم التعدى عليها بالضرب.

وأضافت أن خطيبها طلب من والدها من قبل إتمام زواجها حتى تتمكن من العيش بعيدا عنه والهرب من قسوته إلا أنه رفض بحجة أنها لم تتم السن القانونية بعدهما أنها علمت أن والدها يريد الزواج مرة أخرى مما أدى إلى قياما بالتفكير فى التخلص منه.

وأشارت إلى أنها تحدثت فى الموضوع مع خطيبها وأقنعته بمساعدتها فى التخلص منه حتى يتمكنا من الزواج سريعا واتفقت معه على استدراج والدها خارج المنزل وجهزت له ملاية سرير وسكين ووضعتهم له فى التوك توك خاصته وعندما وصل المجنى عليه لمكان المقابلة سدد له خطيبها عدة طعنات مما أدى إلى مصرعه وقام بلفه فى ملاية السرير والقاءه فى الترعة محل العثور على الجثمان .

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بعثور عدد من الأهالى بقرية أبو دشيشه على جثه طافية بمياه ترعة بالقرية.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ حيث تمكنوا من انتشال الجثمان وبالفحص تبين أنه ملفوف بملاية سرير ومقيد اليدين والقدمين وبه عدة طعنات متفرقة بالجسم وبالكشف عن هويته تبين انها لشخص يدعى أشرف السعيد عبد الحميد، 48 عامًا مقيم بالقرية فني إصلاح إلكترونيات.

وبتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث المركز لكشف غموض الواقعة تبين أن وراء الواقع نجلة المجني عليه وتدعى منة 15 عامًا، وذلك بالإشتراك مع خطيبها ويدعى محمد أ.م 19 عامًا سائق توك توك وجرى ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة. وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.