جوائز جلوب سوكر 2023.. الأهلي أفضل ناد في الشرق الأوسط

توج النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بجائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، خلال حفل جلوب سوكر 2023، الذي ينظمه مجلس أبو ظبي الرياضي.

ويقام حفل توزيع جلوب سوكر 2023، المقدم من مجلس أبو ظبي الرياضي في دورته الرابعة عشرة في مدينة دبي، بحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتسلم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، المقدمة من مجلس أبو ظبي الرياضي.

وحضر الخطيب حفل جلوب سوكر، لاستلام جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، رفقة الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

وتفوق الأهلي على أندية، الهلال، اتحاد جدة، النصر السعوديين، وشباب الأهلي الإماراتي في صراع الحصول على الجائزة.

وأهدى الخطيب، جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، لنائب رئيس النادي الأهلي، العامري فاروق، وطالب الحضور في الحفل بالدعاء للأخير بالشفاء من وعكته الصحية.

كما ينافس محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.