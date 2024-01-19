بث مباشر.. حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2023

تقدم «البوابة نيوز»، بثًا مباشرًا لحفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2023، المقدم سنويًا من مجلس أبو ظبي الرياضي، للأفضل حول العالم من لاعبين ومدربين.

ويقام حفل توزيع جلوب سوكر 2023، في دورته الرابعة عشرة في مدينة دبي، بحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وينافس الأهلي على جائزة أفضل ناد في العالم، وكذا جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، كما يتواجد النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب واللاعب المفضل بالنسبة للجماهير.

ويتنافس محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.