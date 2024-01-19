أحمد سعد يشوق الجمهور "بعتذرلك قريباً"

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره على صفحته الشخصية بفيديو غنائي لأحدث اغانية "بعتذرلك"، وجاءت كلمات الأغنية "بعتذرلك انى دايما كنت أقصر فى الكلام.. وكنت بسرح لما اشوفك وأبتسملك والسلام .. وانى جاهل فى المعاملة والمجاملة والاهتمام".

https://www.instagram.com/reel/C2SN7egMI2L/?igsh=MWpwNDR4YzJiYWh0dw==

وتفاعل الجمهور والمتابعين بشكل كبير على كلمات الأغنية، والتى أشاد بها رواد السوشيال ميديا، حيث كانت الكلمات تمثل واقع حقيقى لكثير من العلاقات الإنسانية والعاطفية، وهو ما يهتم به سعد خلال الأعمال الفنية الاخيرة.

يعيش الفنان أحمد سعد حالة نشاط فنى منذ عام ٢٠٢٣ بالكثير من الحفلات والجولات الغنائية، سواء داخل مصر أو بالعالم العربي، إلى جانب طرح العديد من الاغانى التى تصدرت قائمة الاكثر إستماع وحققت نجاحات كبيرة.

ومن المقرر أن يشارك الفنان أحمد سعد فى تجربة سينمائية، بمشاركة فيلم سينمائي لشقيقة الفنان عمرو سعد، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الدور أو طبيعة الفيلم حتى الآن.