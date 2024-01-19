ads
الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد سعد يشوق الجمهور "بعتذرلك قريباً"

احمد سعد
احمد سعد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره على صفحته الشخصية بفيديو غنائي لأحدث اغانية "بعتذرلك"، وجاءت كلمات الأغنية "بعتذرلك انى دايما كنت أقصر فى الكلام.. وكنت بسرح لما اشوفك وأبتسملك والسلام .. وانى جاهل فى المعاملة والمجاملة والاهتمام".

https://www.instagram.com/reel/C2SN7egMI2L/?igsh=MWpwNDR4YzJiYWh0dw==

وتفاعل الجمهور والمتابعين بشكل كبير على كلمات الأغنية، والتى أشاد بها رواد السوشيال ميديا، حيث كانت الكلمات تمثل واقع حقيقى لكثير من العلاقات الإنسانية والعاطفية، وهو ما يهتم به سعد خلال الأعمال الفنية الاخيرة.

يعيش الفنان أحمد سعد حالة نشاط فنى منذ عام ٢٠٢٣ بالكثير من الحفلات والجولات الغنائية، سواء داخل مصر أو بالعالم العربي، إلى جانب طرح العديد من الاغانى التى تصدرت قائمة الاكثر إستماع وحققت نجاحات كبيرة.

ومن المقرر أن يشارك الفنان أحمد سعد فى تجربة سينمائية، بمشاركة فيلم سينمائي لشقيقة الفنان عمرو سعد، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الدور أو طبيعة الفيلم حتى الآن.

احمد سعد أغنية أحمد سعد بعتذرلك أغنية بعتذرلك الفنان عمرو سعد عمرو سعد فيلم سينمائي الفنان أحمد سعد المطرب أحمد سعد حفلات غنائية العالم العربي