"القاهرة الإخبارية": موقف النمسا تغير تجاه الحرب الدائرة في غزة

سردت قناة القاهرة الإخبارية تفاصيل الأحداث الجارية في قطاع غزة، مؤكدة أن أعداد الضحايا المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة متزايد.

وذكرت في تقرير لها من العاصمة النمساوية “فيينا” أن وزير خارجية النمساوي “ألكسندر شالينبرج” صرح بأنه موقف بلاده تغير تجاه الحرب الدائرة في غزة، لا يمكن تبرير ما يحدث في القطاع أو الدفاع عنه وقوفًا إلى جنب إسرائيل.

وأوضحت "القاهرة الإخبارية" موقف النمسا تدحرج من الدعم الكامل لإسرائيل حتى وصل إلى نقطة التوازن النسبي الذي يدعو لحماية السكان المدنيين بالقطاع، حيث قال "شالينبرج" إن إسرائيل ملزمة بحماية هؤلاء السكان.

وأشارت إلى أن البرلمان الأوروبي اعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ونزع سلاح حركة حماس، لافتًا إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي تُجرى في الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل، وموضوعي غزة وأوكرانيا من الموضوعات التي تشهد تنافسًا حزبيًا نسبيًا.

وبيّنت أن يسار الوسط متمثلًا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مستوى النمسا وأوروبا يدعو لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشيئًا فشيئًا وجد حزب الشعب النمساوي الحاكم والأوروبي أنه من الصعوبة بمكان الخندق خلف إسرائيل وهو مقبل على انتخابات أوروبية وداخلية تجرى في الخريف.