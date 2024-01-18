أمم إفريقيا .. مصر وغانا ..خروج محمد صلاح للإصابة

غادر محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بعد تعرضه للاصابة في مباراة منتخب مصر وغانا المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم افريقيا.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح، مصطفى محمد.

وكان قد تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.