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الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم إفريقيا .. مصر وغانا ..خروج محمد صلاح للإصابة

محمد صلاح
محمد صلاح
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غادر محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بعد تعرضه للاصابة في مباراة منتخب مصر وغانا المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم افريقيا. 
بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوى
خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح، مصطفى محمد. 
وكان قد تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. 

منتخب مصر أمم إفريقيا