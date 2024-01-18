ضبط سلع منتهية الصلاحية وأسمدة قبل تهريبها بالأقصر.. صور

نفذت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، حملة موسعة لضبط المخالفين، تمكنت خلالها من ضبط ٤٨٠ كيلوجرام سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق للمواطنين، كما تم ضبط 4.5 طن أسمده زراعية مدعمة من قبل الدولة قبل بيعها بالسوق السوداء.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم تشكيل لجنة تمكنت من ضبط ٤٨٠ كيلوجرام طحينة سمسم وجبنة قريش منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق للمواطنين، داخل سوبر ماركت بناحية العوامية - بندر الأقصر، وتم تحرير محضر بالواقعة ضد المدعو "م.ج.ب .ح" لعرضه على النيابة العامة.

وأضاف مختار، أن اللجنة تمكنت أيضاً من ضبط السيارة رقم 3253 ص ع ف نقل الأقصر، قياده السائق "م ص ع" ومحملى بعدد 90 شيكارة سماد مخصص لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي، ومحظور تداوله خارج الحيازات الزراعية بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء والتربح الغير مشروع، وعليه تم التحفظ على السيارة بما عليها من مضبوطات، وتم تحرير المحضر رقم 529 جنح مركز القرنة وتم عرض المحضر والمتهم على النيابة العامة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، بتطبيق سياسية الرقابة الواعية والتى تضمن عدم ضياع حقوق المواطنين وإتاحة جميع السلع المدعمة والحرة الغذائية منها وغير الغذائية بالأسواق.

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السلع (1)

السلع (4)

السلع (3)

ضبطية الأسمدة (6)

ضبطية الأسمدة (5)

ضبطية الأسمدة (4)

ضبطية الأسمدة (1)

ضبطية الأسمدة (3)