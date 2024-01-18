مصطفى بكري: نعاني من حلف الفساد المتواجد بين صغار الموظفين

قال الإعلامي مصطفى بكري «إننا نعاني من حلف الفساد المتواجد بين صغار الموظفين، ونعاني أيضا من محاولات التصعيد اللي بيعملها العيال المجرمين اللي حرقوا المجمع العلمي».

وتابع خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد: «كلنا مسؤولين مش بس الرئيس والحكومة، نحن في خندق، صحيح يوجد تخبط وتحديات لا أحد ينكر، يوجد وزراء لا يعملون ولا يتحدثون ولو تحدثوا بيلخبطوا الدنيا».

وأضاف «نحن في حاجة دائما إلى الحوار والنقاش، والاستماع إلى صوت الناس، محدش يستهين بالشعب المصري»، مضيفا «الشعب تحمل كثيرا من المعاناة والجشع والتخبط في بعض القرارات، لكنه يعلم أن بلده محاطة بالتحديات آخرها ما يحدث في الصومال».

مردفا «إزاي أصدق واحد حرق المجمع العلمي، وواقف مع إسرائيل في خندق واحد، انسوا أننا نصدق العيال دي مرة تانية، قولت رأيي من أول يوم من ارتكب جريمة حرق المجمع العلمي كان يجب أن يأخذ عقوبته كاملة، من يكره هذا البلد سيظل كارها لها».

وواصل الإعلامي مصطفى بكري «البعض يحاول استعادة الفوضى، لكن الشعب لن يسمح بعودة التطاول على الدولة ومؤسساتها مرة أخرى»، مردفا «لازم الشعب يعرف إن الوطن والرئيس السيسي مستهدف، الأمريكان والصهاينة والمتصهينين مش عايزين الرئيس السيسي عشان يبني جيش ويبني دولة».