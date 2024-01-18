عميد طب بيطري بني سويف الأسبق: سعر الدواجن في مصر أرخص من الخارج

قال الدكتور مجدي القاضي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف الأسبق، إن مصر وصلت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، ووصلت إلى التصدير في عام 2006، ولكن إنفلونزا الطيور عندما دخلت وتوطنت في مصر، فهذا أثر سلبًا على التصدير، ومن ثم تم الإعلان عن بعض المزارع الخالية من مرض الإنفلونزا، وتم السماح لهذه المزارع بالتصدير.

وأضاف "القاضي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن الفترة المقبلة قد تشهد الإعلان عن بعض المناطق الخالية من الإنفلونزا لتربية الدواجن المعدة للتصدير، وهذا الأمر جيد جدًا، لتصريف الزائد من الإنتاج، والحفاظ على أسعار مستقرة، وبالتالي المساهمة في استقطاب عملة صعبة.

ولفت إلى أن سعر كيلو الدواجن في مصر يقدر الآن بـ60 جنيها في المزارع أي 1.2 دولار، وهذا سعر رخيص جدّا بالنسبة للخارج، حيث يقدر سعر الكيلو بـ3 أو 4 دولارات في الخارج.



