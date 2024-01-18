حقيقة إعطاء حبوب منع الحمل للدواجن

قال الدكتور مجدي القاضي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف الأسبق، إن الحديث عن إعطاء الدواجن حبوب منع الحمل لزيادة الوزن أمر ليس صحيحًا، وهذا الأمر قد يكون حدث منذ 30 عاما.

وأضاف "القاضي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن الهدف من إعطاء حبوب منع الحمل للدواجن خلال الفترات السابقة هو اختزان المياه في جسم الدواجن، مما يؤدي إلى زيادة وهمية، وهذا نوع من الغش التجاري، ولكن الدولة منعت هذا الأمر.

ولفت إلى أن الدولة المصرية بدأت تُصدر البيض للخارج، وهذا مؤشر جيد للغاية، مشيرًا إلى أن تصدير البيض ليس عليه نفس المحاذير الموجودة على الدواجن، ولكن يتم تصدير البيض من المزارع الخالية من إنفلونزا الطيور التي تُقدر بـ40 مكان الآن.