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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة الإسكندرية تفقد سير العمل بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد

الدكتورة غادة ندا
الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
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تفقدت الدكتورة  غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، سير العمل بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد، وكان في استقبالها الدكتورة أمل البرنس مديرة المستشفى. 

حيث اجتمعت "ندا" مع رؤوساء الأقسام والعاملين بالمستشفى حيث تم عرض الخدمات الفريدة التي تقدمها المستشفى لخدمة مرضى الكبد وHIV والأمراض المعدية.

وقد أوضح رئيس قسم العناية، أن العناية تضم ٤٥ سرير، بالإضافة لعدد من غرف وأسرة العزل، كما أضاف رئيس قسم الأطفال أن القسم يضم  ٣٤ سرير داخلي و٦ غرف عزل و١٢ سرير عناية مركزة أطفال، فيما أضاف رئيس قسم الكلى، أن القسم يضم ٥٣ ماكينة غسيل كلوي.

كما تضم المستشفى ٣ وحدات للأشعة (أشعة سينية وموجات فوق صوتية وأشعة مقطعية)، ٩ معامل، ٨ صيدليات داخلي وخارجي، بالإضافة لتفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى وكذلك عيادات خارجية تخصصية (حميات-HIV-جهاز هضمي- أسنان- ذوي الهمم-العقر-علاج طبيعي).

كما تم مناقشة الإيجابيات والتحديات التي تواجه أقسام الطوارئ والمناظير والجهاز الهضمي والسلامة والصحة المهنية والجودة ومكافحة العدوى والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض كما تتميز المستشفى بوجود مقر لتقديم الخدمات لذوي الهمم والاكتشاف المبكر للإعاقات.

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