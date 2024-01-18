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الخميس 18 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يصعد 20 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب
سعر الذهب
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استمر صعود الذهب في مصر بنهاية تعاملات، اليوم الخميس، مقدار 20 جنيها جديدة داخل محلات الصاغة وعلي مستوي جميع الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا زيادة بقيمة 30 جنيا  ليصل لنحو 3460 جنيا  في الجرام الواحد، كما وصل عيار 24 الأعلي فئة مسجلا 3954 جنيها في الجرام بزيادة تبلغ 34 جنيه.

فى حين وصل سعر عيار 18 إلي 2966 جنيها في الجرام الواحد بزيادة تبلغ 26 جنيها، وعيار 14 حيث ارتفع مقدار 20 جنيه مسجلا 2307 جنيه فى الجرام.

وعلى صعيد المنتجات الذهبية الأخري، صعدت أوقية الذهب مقدار 1066 جنيه لتسجل 122.98 ألف جنيه، وكيلو الذهب الذي بلغ 3.8 مليون جنيه، وجنيه الذهب والذي سجل 27.8 ألف جنيه بزيادة تبلغ 240 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب