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الخميس 18 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

المصرية للاتصالات تكشف تفاصيل دخولها عصر الجيل الخامس 5G

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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أكد محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الشركة بالقرية الذكية،  أن دخول الشركة عصر الجيل الخامس يعد تتويجًا لسلسلة نجاحاتها المتتالية وتلبيةً لاحتياجات العملاء. وأشار نصر إلى قيمة الرخصة التي حصلت عليها الشركة بلغت 150 مليون دولار، مع تأكيده على عدم الحصول على تجديدات أو امتيازات إضافية لمدة 15 عامًا.

وأكد نصر أن شبكات الجيل الخامس ستدفع عملية التحول الرقمي وتمكّن من التوسع في مجال الابتكار والتطوير، مشيرًا إلى إمكانية دعم الاتصال والتحكم في عدة أجهزة في وقت واحد. وركز على أهمية السرعات الفائقة وزمن الاستجابة السريع في دعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية والرعاية الصحية.

وفيما يتعلق بالأرقام، أشار إلى أن عدد عملاء المحمول بلغ 12.5 مليون عميل، وعملاء الثابت 12.3 مليون عميل. وأوضح أن الشركة لديها نشاطات متنوعة تشمل الكوابل البحرية ووحدات التجزئة ووحدات الجملة.

في ختام المؤتمر، أكد نصر أن تقنيات الجيل الخامس ستحدث تحولًا رقميًا ملموسًا في مختلف القطاعات، مما يعزز مكانة مصر على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المصرية للاتصالات التحول الرقمي الجيل الخامس