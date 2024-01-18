النيابة الإدارية تعلن إطلاق تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء"

قامت وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية بالإطلاق التجريبي لتطبيق الهاتف المحمول المخصص لتلقي شكاوى المواطنين العاديين والاعتباريين تحت اسم "منظومة الشكاوى وقياس الأداء ".

وَيَهدِف التطبيق لتوفير وسيلة سهلة وبسيطة، متاحة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، تتسم بالسرعة والفاعلية، فضلًا عن إمكانية الاستعلام عن الشكوى ومتابعة ما طَرَأَ عليها من مستجداتٍ من خلالِ التطبيق؛ بما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة، وتوفير المزيد من الجهد والوقت للمواطنين من مقدمي الشكوى.

وغنيُّ عن البيان أن هذا التطبيق الإلكتروني يُعَدُّ خطوة هامة تخطوها النيابة الإدارية التي تسير بكل إمكانيتها لمواكبة "رؤية مصر ٢٠٣٠" الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عَبرَ تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحَوكَمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بما يخدم رؤية مصر الطموحة والتي تستهدف رفع جودة حياة المواطن المصري.

يمكن الآن تحميل تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء" مجانا"، والاستفادة من كافة خدماته، والمتاح عبر المتاجر الرقمية لأنظمة التشغيل المختلفة "Android - IOS - Huawei".