بشائر خير 2024|تقاصيل اكتشاف منجم ذهب جديد في مصر.. شاهد

كشفت وزارتي التموين والبترول؛ عن بشرى سارة لـ المصريين في 2024، بشأن اكتشاف منجم ذهب جديد في مصر باحتياطي 290 ألف طن.

وقال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب: إن وزارة البترول أعلنت اكتشاف منجم ذهب بمنطقة أبو مروات، مُؤكدًا أن منجم أبو مروات من المناجم الواعدة ويحتوي على احتياطي يصل لـ 290 الف طن؛ سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.

وأوضح؛ أن مصر بها مناطق كثيرة ما زالت بكرًا ونحتاج للعمل خاصة وأن الذهب يساوي العملة الصعبة والدولار كما أن الشركات التي تنقب عن الذهب عوائدها من الذهب.

وردًا على عزوف شركات التنقيب عن الذهب؛ قال: «لدينا إقبال من الشركات العالمية للتنقيب عن الذهب خاصة وأن الشركات التنقيب عن الذهب لا تحتاج لتغييره لـ دولار كونه يساوي كل عملات العالم».

وناشد بضرورة تدشين منطقة حرة لتداول سبائك الذهب وإلغاء الرسوم على الذهب الوارد من الخارج؛ وإتاحة الذهب تعطي انتعاشة وقوة للاقتصاد والجنيه المصري.



وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وعقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة فى منطقة ابومروات بالصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أتون مايننج الكندية وذلك بعد تحقيقها كشفاً تجارياً للذهب بمنطقتى حمامة غرب ورودرين الواقعتين بإمتياز ابومروات فى مساحة حوالى 58 كيلو متر مربع.

وحسب وزارة البترول؛ تم توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية و شركة AKH GOLD الإنجليزية للبحث عن الذهب على مساحة 350 كيلو متر مربع بمنطقتى بئر أسل و جبل الميت بالصحراء الشرقية.

وأكد «الملا» أن الاصلاحات التى تم تنفيذها فى منظومة عمل قطاع التعدين المصرى ساهمت فى جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الثمينة، مشددًا على أهمية الاسراع بعمليات البحث والتنقيب بهدف تحقيق نتائج ايجابية.