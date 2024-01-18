بالصور.. محافظ المنوفية يسلم 22 عروسة أجهزة كهربائية

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، الدفعة الثالثة من الأجهزة الكهربائية والتي تضم "ثلاجة – بوتاجاز – غسالة" لـ22 عروسة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لمساعدتهن على إتمام زواجهن، وذلك ضمن المبادرة الوطنية "إيد بإيد" التى أطلقها البنك الزراعى المصري بهدف دعم الأسر الأكثر استحقاقا على مستوى الجمهورية.

وجاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وعصام الجزار رئيس قطاع البنك الزراعى بالمنوفية، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي.

وفي أجواء تسودها زغاريد الفرحة والسرور، قام محافظ المنوفية بتسليم العرائس مواد غذائية والحفة لمساعدتهن على تلبية متطلبات المعيشة، معربًا عن تقديره للقيادة السياسية التي أولت اهتمامها للفئات الأشد احتياجاً، مثمنا الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة ودعم البسطاء ومحدودي الدخل من الأسر الأكثر احتياجا مما يساهم فى تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم، أملًا في المزيد من التعاون المثمر لخدمة أبناء المحافظة وتقديم الدعم اللازم للمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وثد التقى محافظ المنوفية بالعرائس، وأجرى حوارًا مفتوحًا معهن للوقوف على حالتهم الاجتماعية والمعيشية، مقدمًا خالص تهانيه القلبية ومتمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، وحثهم على تنظيم الإنجاب ودعمه الكامل لتحقيق حياة أسرية كريمة.

ومن جانبها أعربت العرائس عن سعادتهن البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.

وجدير بالذكر أنه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023، قام محافظ المنوفية بتوزيع الدفعة الأولي والثانية من الأجهزة الكهربائية ل 18 عروسة من الفئات الأكثر إستحقاقًا وذلك ضمن مبادرة البنك الزراعى المصري والتي تستهدف توزيع 300 جهاز كهربائي لـ 100 عروسة من الفئات الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة كمشاركة مجتمعية فى توفير حياة كريمة لهم، هذا من المقرر توزيع باقى الأجهزة تباعا على باقى العرائس المستحقة من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

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