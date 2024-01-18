الخارجية الإيرانية: أخطرنا باكستان بالاحتجاج وطلبنا توضيحًا لما حدث

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أنها أخطرت القائم بأعمال سفارة باكستان في طهران رسميًا بالاحتجاج، كما طالبت توضيحا من حكومة بلاده، وفقا لنبأ عاجل لـ"لقاهرة الإخبارية".

وأفاد مسؤول أمني باكستاني بأن القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى وأي مغامرة إيرانية أخرى غير محسوبة سيتم التصدي لها بقوة، وفقا لـ"القاهرة الإخبارية".

وأعلنت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم الخميس، أنها قصفت أهدافا لجيش تحرير بلوشستان والمصنفة بأنها جماعة إرهابية.

واستدعت إيران القائم بالأعمال الباكستاني بعد ضربة صاروخية استهدفت منطقة حدودية وأودت بحياة 9 أشخاص على الأقل.

وقالت وكالة "تسنيم" الإخبارية: "بعد الهجوم الباكستاني صباحا على قرية حدودية في محافظة سيستان بلوشستان، تم استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني في طهران إلى مقر وزارة الخارجية لتقديم تفسير".