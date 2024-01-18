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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023

منتخب مصر
منتخب مصر
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تشهد أرضية استاد فيليكس هوفويت بوانيي، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، في العاشرة مساء اليوم  الخميس، مباراة مصر وغانا، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.
وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.
ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر
وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي:
المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو
المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق
المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا
المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا
المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا
المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا

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