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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ممر شرفي لعبد المجيد في تدريبات الزمالك

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
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نظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني، ممر شرفي لحسام عبد المجيد مدافع الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي  المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك احتفالاً بعيد ميلاد اللاعب الـ 23 والذي يوافق اليوم الثلاثاء 30 أبريل.

وحرص عبد الواحد السيد مدير الكرة وجوزيه جوميز المدير الفني، وباقي أفراد الجهاز المعاون واللاعبون  على  التهنئة لحسام عبد المجيد .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك حسام عبد المجيد الدوري