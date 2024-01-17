الإعدام والمشدد والبراءة.. الحكم على 7 متهمين قتلوا شابا وأصابوا شخصين ببولاق الدكرور

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حكمها على 7 أشخاص متهمين بقتل شخص والشروع في قتل والده وآخر بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وأصدرت المحكمة حكمها ضد المتهم الأول: محمد. ص، سائق 21 سنة، والمتهم الثاني: عمرو.ع، طالب، 18 سنة بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في آخد الرأي الشرعي لإعدامهما.

كما عاقبت المحكمة المتهم الثالث: صالح. أ، عامل، 20 سنة، والرابع: أحمد. م، عامل، 19 سنة، والخامس: أحمد. س، عامل، 19 سنة، السادس: محمد. م، 27 سنة هارب، بالسجن المشدد لمدة ١٠ سنوات، والبراء للمتهم السابع: محمد. أ، عامل، 21 سنة.

وأوضح أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم «10099/2022- جنايات بولاق الدكرور» أن المتهمون هم:

الأول: محمد. ص، سائق 21 سنة

الثاني: عمرو.ع، طالب، 18 سنة

الثالث: وصالح. أ، عامل، 20 سنة

الرابع: أحمد. م، عامل، 19 سنة

الخامس: أحمد. س، عامل، 19 سنة

السادس: محمد. م، 27 سنة هارب

السابع: محمد. أ، عامل، 21 سنة

وفي يوم 13/5/2023 استعرض المتهمين من الأول وحتى السادس وآخرين مجهولين، القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم (تامر. ك)، ووالده (كمال. ع) و(محمد. ح)" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم.

إلقاء الرعب في أنفسهم

وشرحت تحقيقات النيابة، أنه كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وإحرازهم لأسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات لاحقة الوصف، على النحو المبين بالتحقيقات.

عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله

وبين أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين قتلوا المجني عليه الأول (تامر. ك) عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله على إثر خلاف استقر بينهم، وفي سبيل الوصول لغايتهم أعدوا أسلحة نارية، بيضاء، ومفرقعات، وتوجهوا إلى مكان الواقعة حيثما أيقنوا تواجده به، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا ما قد أحل به من إصابات التي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

الشروع في قتل شخصين آخرين

وذكرت تحقيقات النيابة العامة في القضية، أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهما (كمال. ع)، و(محمد. ح) عمدًا على إثر خلاف سابق استقر فيما بينهم والمجني عليه الأول، وما إن ظفروا بهما حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية فأحدثوا إصابتهم قاصدين إزهاق أرواحهم، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج اللازم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.