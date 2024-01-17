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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس سفاجا يشهد تجربة تشغيل للمجزر الآلي تمهيدا لاستلامه وتشغيله

المجزر الآلي بسفاجا
المجزر الآلي بسفاجا
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شهد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، تجربة تشغيل تجريبي للمجزر الآلي التابع للمدينة بالذبائح الحية، ضمن اعمال الجنة المشكلة بناء على على قرار وزير التنمية المحلية رقم (162) لسنة 2023، لإستلام أعمال التطوير للمجازر التي تم الإنتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها من الجهاز المركزي للتعمير بتمويل من وزارة التنمية المحلية.

وأوضح رئيس المدينة، ان اللجنة انتقلت على الطبيعة بكامل اعضائها وهم (ممثل عن وزارة التنمية المحلية ، ومدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة ، وممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، وممثل عن مديرية الطب البيطرى بالمحافظة) الى موقع المجزر وذلك لمعاينة وتسليم الاعمال التى تمت بالمجزر تسليما اداريا، وقامت اللجنة بمعاينة الاعمال (الاعتيادية- المعدات الالكتروميكانيكال) المنفذة ظاهريا، ووجدت انه قد تم تنفيذ الأعمال بصورة جيدة طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

وأشار رئيس المدينة إلي أن اللجنة رصدت بعض الملاحظات التي تعيق عملية التسليم وتم التنبيه علي الشركات المنفذة بتلافى الملاحظات الواردة بالمحضر طبقا للمقايسة وكراسة الشروط والمواصفات قبل التشغيل.

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الهيئة القومية لسلامة الغذاء الجهاز المركزى للتعمير رئيس مدينة سفاجا مديرية الطب البيطري وزارة التنمية المحلية