بعد قليل.. الحكم على 5 متهمين قتلوا شابا في المرج

تصدر الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها على 5 متهمين في قتل شاب، وذلك في القضية رقم 31010 لسنة 2022 جنايات المرج.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفى اليوم الواحد بالمرج، بتلقيها جثة شاب مصاب بعدة طعنات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن مشاجرة بين المجني عليه والمتهمين فطعنوه وتركوه غارقا في دمائه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه في التحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.