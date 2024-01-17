سخرية وغضب الجماهير.. هل "ذا بيست" هو الأسوأ على الإطلاق؟

استحوذ اختيار ليونيل ميسي كأفضل لاعب في العالم لعام 2023 من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على انتقادات واستهزاء من قِبل العديد من الأشخاص رواد السوشيال ميديا، وأثار جدلاً واسعاً بين جماهير كرة القدم في حفل توزيع جوائز "ذا بيست" لأفضل اللاعبين والمدربين في جميع أنحاء العالم.

وذلك بعد أن منحت الفيفا جائزة الأفضل لعام 2023 لميسي مساء يوم الإثنين؛ بناءً على مجمل ما قدمه خلال عام 2023.

واجتاح الغضب الرئيسي من قبل الكثيرين تحليلاً عن الفترة التي تم احتسابها لتقييم اللاعبين للحصول على الجائزة، حيث تم منحها بعد بطولة كأس العالم 2022. يعني هذا أن الجائزة تمنح لميسي استناداً إلى أدائه مع باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي، حيث لم يتألق في صفوف سان جيرمان بشكل حقيقي ولعب مباريات "غير مؤثرة" مع ميامي خلال عام 2023.

وكان مانشستر سيتي الإنجليزي قد فاز بثلاثة ألقاب رئيسية في عام 2023، وتم ترشيح إيرلينغ هالاند وكيفن دي بروين لجائزة الأفضل في النادي.

صحيفة "ماركا"

وسخرت صحيفة الماركا من اختيار ميسي لجائزة "ذا بيست" ونشرت صورة ساخرة له وهو عجوز يحمل الجائزة، وأصبحت الصورة رمزًا لتجاهل الفيفا لشخص آخر يستحق الجائزة.

من جانبة لم يحضر ميسي حفل الجائزة وهذا تصرف لا يليق بأفضل لاعب في العالم، تيري هنري تولى استلام الجائزة بدلاً منه.