أسامة ربيع: الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بسبب مضيق باب المندب

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بالأعمال التي يقوم بها الحوثيون في مضيق باب المندب حتى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثر الملاحة في قناة السويس بسبب الهاجس الأمني والخوف من وجود خطورة حال العبور من باب المندب.

وقال إن التأثير ليس على قناة السويس وحدها وإنما على العالم كله، مشيرا إلى أن قناة السويس هي الأكثر أمانا وسرعة وتوفير مقارنة برأس الرجاء الصالح.

وأوضح أن طريق رأس الرجاء الصالح يجعل السفن تستغرق وقت أطول يصل إلى 15 يوما ويقابله زيادة في استهلاك الوقود والأجور المدفوعة للعاملين.

وأردف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حجم تأثر الملاحة في قناة السويس خلال النصف الأول شهر يناير الجاري بنسبة 30 % في عدد السفن، 41 % من الحمولة و41 % من العائدات.

واختتم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن كل الشركات أكدت تعليق العبور في قناة السويس بشكل مؤقت لحين إشعار آخر وليس تحويل دائم.