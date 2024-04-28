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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ممثلة الأمم المتحدة في هايتي تحث أمريكا على وقف تدفق الأسلحة للبلاد

ممثلة الأمم المتحدة
ممثلة الأمم المتحدة في هايتي ماريا إيزابيل سلفادور
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حثت ممثلة الأمم المتحدة في هايتي ماريا إيزابيل سلفادور، الولايات المتحدة على القيام بالمزيد لوقف تدفق الأسلحة الأمريكية إلى هايتي ؛ وذلك في ظل تدهور الأوضاع الأمنية هناك.


وقالت الممثلة الأممية، في تصريح خاص نقله راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد، إن هناك حاجة ملحة لتطبيق فعال لحظر الأسلحة لمنع وصولها إلى العصابات الإجرامية التي أغرقت هايتي في الفوضى.


واستبعدت ماريا إيزابيل سلفادور احتمال إجراء مفاوضات مع العصابات الإجرامية التي تسيطر حاليا على البلاد بهدف استعادة الأمن والنظام..مؤكدة أن هذه العصابات ترتكب جرائم القتل والاغتصاب والسرقة يوميا، كما تفرض إتاوات مالية على سيارات النقل والإسعاف.


يشار إلى أن رئيس الوزراء أرييل هنرى أعلن قبل أيام استقالته وتسليم السلطة لمجلس انتقالي وذلك بعد شهور من سيطرة العصابات الإجرامية على البلاد فيما أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن عنف العصابات في هايتي أدى إلى مقتل أكثر من 1500 شخص هذا العام.
 

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