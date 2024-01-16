المؤتمر: دخول «الدحدوح» إلى مصر لتلقي العلاج يعبر عن إنسانية الرئيس السيسي

وجَّهت ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر بالشكر للقيادة السياسية المصرية والأجهزة المختصة على سرعه استجابتها لطلب نقابة الصحفيين المصرية، بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج ، مؤكدة ان استجابة الرئيس السيسي تؤكد مدي إنسانيته.

وأكدت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص كل الحرص على دعم القضية، وفى حقيقة الأمر القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية قيادة وشعبا على مر التاريخ.

وأكدت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، أنه لن تنجح محاولات الكيان الصهيوني في تشويه الصورة أو حتى إطلاق شائعات وأكاذيب الغرض منها التقليل من الجهود المبذولة من خلال إطلاق أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، أن مصر وقفت بجانب القضية الفلسطينية فى وقت حساس ودقيق وحرج ، متابعا:" بفضل صمود الشعب الفلسطينى العظيم، والدور الذى تلعبه الدولة المصرية بشكل مباشر لم ولن يتم تصفية القضية ، وذلك من خلال خطوات على أرض الواقع ، فى وقت صمت المجتمع الدولى باكلمه عما يجرى فى قطاع غزة من تطهير عرقي وحرب إبادة لشعب بالكامل"

واوضحت بدوي ، إن الدولة المصرية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبذل جهود غير عادية لدعم القضية الفلسطينية والبحث عن حلول على وجه السرعة لوقف نزيف دماء الأشقاء فى قطاع غزة، ووقف حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال على المواطنين العزل.