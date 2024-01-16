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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس شرطة فيينا: تهديدات الإرهاب والاحتياطات الأمنية المواجهة لها مستمرة بكثافة خلال العام الجاري

الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية
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أكد قائد شرطة العاصمة النمساوية فيينا جيرهارد بورستل، أن تهديدات الإرهاب والاحتياطات الأمنية المواجهة لها سوف تستمر بكثافة خلال العام الجاري.

وقال بورستل - في تصريح اليوم الثلاثاء- إن الخطر موجود طالما بقي الوضع في الشرق الأوسط على ما هو عليه حيث لا يوجد تغيير يمكن رؤيته في أزمة الشرق الأوسط حاليا.

وأضاف بورستل أن المخابرات وأمن الدولة وأجهزة مكافحة الإرهاب تراقب حاليا كل المظاهرات التي تندلع حاليا في البلاد أكثر من مرة كل أسبوع، مشددا على أن الحرب ضد الإرهاب ستكون حاسمة وأنه لن يتم السماح بتحقيق ما يريده كل إرهابي وهو زعزعة استقرار الدولة والحكومة والمجتمع.

وحذر قائد شرطة العاصمة النمساوية فيينا من أن المظاهرات لن تكون وسيلة لنشر خطاب الكراهية وخرق القانون والوقيعة بين طوائف المجتمع.

النمسا فيينا الارهاب