«جبالي» منفعلًا: ليس من الطبيعي قيام نائب ويطلب الكلمة للوزير.. لا أحد منكم مدافع عن الحكومة

انفعل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لإعادة المداولة على بعض مواد قانون تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بسبب قيام أحد الأعضاء بطلب الكلمة لأحد الوزراء وممثل الحكومة المشارك فى الجلسة.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى: "هل قمت بالانضمام إلى الحكومة فى مواجهة مجلسك"، مشيرا إلى أن المجلس والحكومة متعاونان فى خدمة الوطن وليس من الطبيعي قيام نائب ويطلب الكلمة للوزير لا أحد منكم مدافع عن الحكومة، وبالتالى أرجو الانتباه إلى ذلك.

وكان مجلس النواب قد بدأ خلال جلسته العامة، بمواجهة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

كما تتضمن تساؤلات حول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.