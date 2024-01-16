انطلاق حملة نظافة مكبرة بمركز شربين في الدقهلية

انطلقت اليوم، أعمال الحملة المكبرة النظافة ورفع المخلفات بمدينة ومركز شربين بمحافظة الدقهلية بمشاركة 9 وحدات محلية بإشراف ومتابعة جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة.

وقال محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه بمشاركة ومتابعة المهندس خالد جلال، مدير عام المركبات، والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل فقد جرى التنسيق مع رؤساء 9 مراكز ومدن على مستوى المحافظة.

شملت الأعمال رفع القمامة من مناطق شارع الجيش شارع الكورنيش ومنطقة مساكن الهيمه ومنطقة التموين ومنطقة شادر البطيخ ومنطقة الجزار وشارع الجمعية الزراعية ومنطقة الغجر ونطاق الوحدة المحلية برأس الخليج..

يذكر أن تلك الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

حملة نظافة مكبرة بمركز شربين فى الدقهلية

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