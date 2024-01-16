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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة ضابط ومجند في انقلاب سيارة شرطة بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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شهد طريق دمياط الشرقى بين كوبرى جديلة والشرقاويه بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية صباح اليوم الثلاثاء انقلاب سيارة شرطة مما أدى إلى إصابة ضابط ومجند  بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة بإنقلاب سيارة شرطه على طريق دمياط الشرقي بين كوبري جديلة وكوبري الشرقاوية.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة ضابط شرطه بكدمات وسحجات متفرقة ومجند باشتباه مابعد الارتجاج.

فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة التخصصى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة ضابط شرطة الدقهلية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية المنصورة انقلاب سيارة سيارة شرطة قسم شرطة ثان المنصورة محافظة الدقهلية