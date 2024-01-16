الرئيس الغاني يشارك في المنتدى الاقتصادي في دافوس

أعلنت الحكومة الغانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، موجود حاليا في دافوس بسويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصاد العالمي، بدعوة من المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى البروفيسور كلاوس شواب.

وأوضح الموقع الإخباري لـ(راديو غانا) أن المشاركة تمثل فرصة جيدة لغانا، خاصة أن المنتدى يجمع قادة العالم في مجالات السياسة والأعمال والمالية والأوساط الأكاديمية، لمناقشة المسائل التي تؤثر على المجتمع العالمي.

وبعد المنتدى، يغادر الرئيس الغاني دافوس متوجها إلى كمبالا بأوغندا للمشاركة في مؤتمر حركة عدم الانحياز 2024 الذي ينعقد تحت شعار "تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك".

وعقب ذلك، يحضر الرئيس الغاني حفل أداء اليمين لرئيس جمهورية ليبيريا المنتخب جوزيف بواكاي، في العاصمة /مونروفيا/.

يرافق الرئيس، وزيرة الخارجية شيرلي أيوركور بوتشواي، ووزير المالية كين أوفوري أتا، ومسؤولون من وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية.

