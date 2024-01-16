"النواب" يبدأ إعادة المداولة على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، حيث بدأ المجلس النظر في اعادة المداولة للمادة 381 والتي طلبت الحكومة إعادة المداولة عليها.

وقال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي: "حسنا فعلت الحكومة بالنظر والدارسة لمشروع القانون وهو ما أدى إلى إعادة النظر والمداولة على مادة واحدة فقط".

وأضاف جبالي: “ تم تأجيل المناقشة من الأمس لليوم لإعطاء فرصة للحكومة للدراسة خاصة وأنها طلبت بالأمس إعادة المدوالة على أكثر من مادة وبعد دراسة وزير العدل لمشروع القانون بتأني وجد أن هناك مادة واحدة فقط طلب المداولة عليها”.

وبدأ المجلس إعادة المداولة على تلك المادة من مواد مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.