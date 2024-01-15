تجديد حبس متهم بسرقة العيادات الطبية بالمقطم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل، متهم بسرقة مركز عيادات، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.



نجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) حال قيامه بعرض جهاز طبى للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقيــة على أحد أصحاب محــال بيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبمواجهته اعترف بسرقته من داخل مركز عيادات كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" بقصد التصرف فيه بالبيع.

والقت الاجهزة الامنية القبض على (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وبحوزته 7 مفاتيح مصطنعة.. وضُبط بإرشاده كافة المسروقات بمسكنه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.