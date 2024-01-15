رئيس الأركان الإسرائيلي يهاجم نتنياهو: نواجه تآكل الإنجازات التي حققناها

هاجم رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الإثنين.

وقال هرتسي هليفي في المناقشات التي جرت في الأسابيع الأخيرة: "نحن نواجه تآكل الإنجازات التي حققناها حتى الآن في الحرب، لأنه لم يتم بناء استراتيجية لليوم التالي".

وأضاف هاليفي وفقا للصحيفة العبرية: "قد نضطر إلى العودة والعمل في المناطق التي انتهينا فيها من القتال بالفعل".

وفي وقت سابق، مساء اليوم، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، رسميا انتهاء الاجتياح البري الإسرائيلي بمرحلته الكثيفة شمالي قطاع غزة واقتراب انتهائه جنوبي القطاع.

وزعم جالانت، أن حكومة الاحتلال تخوض حربا ترغب في الانتصار بها، موضحًا: "هذه حرب عزيمة وحرب تدمير، وبذلك نستطيع أن ننتصر".

وأضاف جالانت: "نقول لنتنياهو وجانتس إن هذا وقت الوحدة والشراكة بهدف تحقيق وإنجاز أهداف الحرب من أجل الجميع".

وتابع: "حكومة الطوارئ تسعى إلى تحقيق النصر، وخسارة الوحدة يعني انتصار حركة حماس، ويجب أن نسعى إلى تحقيق الوحدة والحفاظ على اللحمة بين الجنود في المعركة والساحة الداخلية".