استشهاد شاب وإصابة 10 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل

تعرضت بلدة "دورا" جنوب محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة لاقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين، حيث أسفرت الاقتحامات عن استشهاد شاب فلسطيني يُدعى محمد حسن إبراهيم أبو سباع (22 عامًا)، وأصيب 10 آخرون، من بينهم حالات خطيرة، نتيجة لإطلاق النار من جانب القوات الإسرائيلية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي أن الشاب أبو سباع قد استشهد متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها جراء إطلاق النار من القوات الإسرائيلية، حيث أُصيب في منطقة القلب. تم نقل 10 إصابات، بينها حالات خطيرة، إلى مستشفى دورا الحكومي.

يأتي هذا الحادث عقب حادثة دهس وطعن في شمال تل أبيب نفذها فلسطينيان، أسفرت عن مقتل امرأة إسرائيلية وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة قبل اعتقالهما من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وفي واقعة أخرى، اندلعت مواجهات عنيفة حيث قامت القوات بإطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر أمنية بإصابة فتاة بجروح حرجة بفعل إطلاق النار الحي من قبل الاحتلال، وأصيب العديد بالاختناق جراء استنشاق الغازات السامة. وتعرض مصور وكالة "وفا" مشهور الوحواح لإصابة أثناء تغطيته للأحداث في دورا.

وألقت قوات الاحتلال القبض على الشاب نور أبو راس، صاحب محل تجاري في دورا، ضمن حملتها الأمنية خلال الاقتحام.