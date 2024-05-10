وزير الخارجية الإيطالي يشيد بجهود الوساطة التي تقوم بها مصر لوقف إطلاق النار بغزة

أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، بجهود الوساطة التي تقوم بها مصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال تاياني - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) اليوم الجمعة إن مصر وقطر تعملان بشكل جيد للغاية في جهود الوساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار؛ وهو ما لن يكون أمرا سهلا، لكن هناك حاجة إلى إقناع إسرائيل وحماس بتغيير موقفهما.

وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار لوقف الهجوم على رفح وتحرير "الرهائن" الإسرائيليين والسماح بإيصال المساعدات الغذائية، ليس فقط إلى السكان المدنيين الفلسطينيين، لافتا إلى أن وقف الحرب هو ما تواصل إيطاليا ومجموعة السبع المطالبة به.

وأكد ضرورة "إيجاد وسيلة لتنفيذ حل الدولتين.. وقال: "قد تكون هناك مرحلة انتقالية، لكن هذا هو الحل الذي ينبغي أن يكون الهدف النهائي".