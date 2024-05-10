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الجمعة 10 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الأمم المتحدة: فرار 110,000 شخص من رفح الفلسطينية

الأونروا
الأونروا
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قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، إن نحو 110,000 شخصا فروا من مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، مع اشتداد عدوان الاحتلال الإسرائيلي هناك، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأضافت الأونروا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن حوالي 110,000 شخصا فروا الآن من رفح بحثا عن الأمان، متابعة: "لكن لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة والظروف المعيشية مروعة."

 فيما قال منسق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن الطرق المؤدية إلى بلدة المواصي، حيث صدرت تعليمات للناس بالانتقال، "مزدحمة."

رفح غزة الأونروا اليونيسف