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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يُطلق مشروع "مهني 2030" لتأهيل الشباب على مِهن سوق العمل

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل
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أطلق حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين مشروع "مهني 2030"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، والذي انعقد، بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 جاء ذلك بحضور الدكتوره هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، ومحمد معيط وزير المالية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية، ومحمد جبران، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وممثلين عن بعض الوزراءات المختصة، ونواب في "البرلمان"،ومنظمات عربية ودولية،ود. شادي شلبي "إستشاري مشروع مهني2030 ".

وأكد “شحاته” على أهمية هذا المشروع كونه يُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، مؤكدًا على أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بملف التدريب حيث تمتلك 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومُتنقل، وتقوم بتنفيذ خطة تدريبية سنوية دورية، وتُخرج سنويًا ما يقارب من  10 آلاف متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، ولكن حتى الأن لم نصل للهدف التى وضعته الدولة المصرية لتوسيع دائرة التدريب المهنى. 

وأشار  أن الوزارة بدأت بتطوير منظومة قياس المهارة والفحص المهنى ومزاولة الحرفة قبل السفر للشباب الراغب فى العمل بالخارج، وتطوير منظومة التدريب وفتح باب تراخيص مراكز التدريب المهنى الخاصة والتى ظلت لمدة 5 سنوات متوقفة، وتوفيق أوضاعها وفق المعايير الموضوعة لاستخراج التصريح للمراكز، وإصدار البرامج التدريبية من قبل الوزارة والتى تعمل فى إطارها، وإختبار المُدربين وفق احدث المعايير الدولية، وخروج شهادة من وزارة العمل مُعتمدة إلى الشباب للعمل بها فى دولة فى العالم.

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