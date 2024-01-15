«رياض محرز» قائد الجزائر يبحث عن رقم قياسى جديد فى تاريخ «محاربو الصحراء»

يعول المنتخب الجزائري آماله على رياض محرز، قائد محاربي الصحراء، من أجل استعادة هيبة الخضر الأفريقية، والتتويج باللقب الأفريقي الثالث، وتكرار ما فعله في نسخة مصر 2019، عندما قاد محاربي الصحراء لتحقيق اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهم.

ويسجل «محرز»، صاحب الـ32 عامًا، قائد المنتخب الجزائري والمحترف ضمن صفوف فريق أهلي جدة السعودي، مشاركته الخامسة في بطولة الكان، بعد مشاركته في أربع نسخ ماضية أعوام 2015، 2017، 2019، و2021، وشهدت نسخة 2019 أفضل مشاركة لقائد محاربي الصحراء بعد تسجيل 3 أهداف والتتويج باللقب الأفريقي الثاني في تاريخ الخُضر.

ونجح «محرز» خلال مشاركاته الأربع الماضية في بطولة الكان من تسجيل 6 أهداف، وصناعة هدفين آخرين، خلال 17 مباراة، حيث سجل هدفًا في بطولة 2015 وهدفين في 2017 و3 أهداف في 2019 بمصر.

ويتقاسم «محرز» بأهدافه الستة محرز صدارة هدافي «الخُضر» في المسابقة القارية، برفقة النجم لخضر بلومي، ويحتاج نجم الأهلي السعودي، لتسجيل هدف واحد لفض الشراكة والانفراد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر في كأس أفريقيا.