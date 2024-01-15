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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"كاف" يختار هدف مصطفى محمد الأفضل فى اليوم الثانى من أمم إفريقيا

مصطفى محمد
مصطفى محمد
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اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، هدف البلدوزر المصرى مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف نانت الفرنسى، فى شباك موزمبيق، كأفضل هدف فى اليوم الثانى من بطولة كاس الأمم الإفريقية 2023 والتى تستضيفها كوت ديفوار.

وأعلن الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اختيار هدف مصطفى محمد لجائزة افضل هدف فى اليوم الثانى من البطولة، قائلاً: "استلام رائع ثم دوران وإنهاء مثالي! مصطفى محمد لاعب منتخب مصر هو صاحب هدف اليوم الثاني من كأس الأمم الأفريقية 2023!".

وشهدت المباراة الأفتتاحية للمنتخب الوطنى ، تعادل مثير مع نظيره موزمبيق، بهدفين لكل فريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما مساء أمس الأحد على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي".
احرز هدفى مصر مصطفى محمد فى الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، ومحمد صلاح فى الدقيقة الخامسة بعد انتهاء الوقت الأصلى.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مصطفى محمد موزمبيق المنتخب الوطني